الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ملك الأردن: فصل الضفة الغربية وغزة لم يعد أمرا مقبولا

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيتسبب بكارثة إنسانية جديدة.

وأشار العاهل الأردني، خلال المؤتمر الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"،   بضرورة بوقف فوري لإطلاق النار  في قطاع غزة، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يمكن احتماله بالنسبة لأكثر من مليون شخص تم تهجيرهم إلى رفح منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

ونوه الملك عبد الله الثاني، أنه لا ينبغي السماح بحدوث أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة، ولا يوجد وكالة أخرى غير الأونروا قادرة على القيام بالعمليات الإنسانية في غزة

وتابع: “أننا ننظر إلى الخطر المحتمل بتهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة والضفة الغربية بقلق شديد”، مشيرًا إلى أنه أمر لا يمكن أن يتم السماح به، كما أن فصل الضفة الغربية وغزة لم يعد أمرا مقبولا.

ملك الاردن الضفة الغربية القاهرة الإخبارية الرئيس الامريكي غزة

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