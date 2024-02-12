مراسلة "القاهرة الإخبارية": مستوطنون يهاجمون المنازل ويسرقون الماشية بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية، حذرت أكثر من مرة من خطورة اجتياح الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية.

وأشارت "السلامين"، إلى أن مدينة رفح تضم 1.5 مليون فلسطيني، على مساحة تقدر بـ 55 كيلو متر مربع، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة الفلسطينية.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقتحم حاليًا مدينة "حوارها" بالضفة الغربية، حيث يهاجم الجيش الإسرائيلي يقتحم المنازل، بالإضافة إلى حرق سيارات الفلسطينيين ودمروا منزلًا.

فيما شهدت جنوب مدينة الخليل، مهاجمة عدد من المستوطنين لعدد من منازل الفلسطينيين، وتدمير عدد من الممتلكات، فضلًا عن حرق إحدى مزارع الماشية وسرقة بعضها.