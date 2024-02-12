السياحة والآثار: زيارة مجانية للسائحة الفرنسية صاحبة واقعة "التمثال" بمطار الأقصر

تحولت رحلة سياحية عادية إلى مصر إلى كابوس مروع بالنسبة لناتالي، السائحة الفرنسية، فبعد شرائها تمثالًا صغيرًا من معرض فني في فندق، وجدت نفسها متهمة زورًا بمحاولة تهريب أثر قديم عمره 4500 عام.

بدأت القصة عند عودة السائحة ناتالي 56 عامًا من مطار الأقصر، حيث رصد موظفو الجمارك شيئًا غريبًا في حقائبها.قبل يوم واحد، حيث أكدت أنها أشترت التمثال من احد البازارت التابعة للفندق بقيمة 250 يورو.

صورة التمثال

في هذا الصدد قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة عليا من زملائنا بالأقصر، حيث تم التأكد من عدم أثرية "تمثال السائحة الفرنسية".

وأشار "يوسف"، أنه تم التنسيق مع سفير مصر بباريس لاستقبال السائحة الفرنسية التي تعرضت لأزمة بمطار الأقصر بسبب التمثال الفرعوني.

ونوه مساعد وزير السياحة والآثار، أننا سنقدم زيارة مجانية لمصر للسائحة الفرنسية، وذلك من اجل تحسين الصورة الذهنية لديها، وأن ما حدث إجراء للحفاظ على أثار مصر.