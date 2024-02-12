الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السياحة والآثار: زيارة مجانية للسائحة الفرنسية صاحبة واقعة "التمثال" بمطار الأقصر

التمثال
التمثال

تحولت رحلة سياحية عادية إلى مصر إلى كابوس مروع بالنسبة لناتالي، السائحة الفرنسية، فبعد شرائها تمثالًا صغيرًا من معرض فني في فندق، وجدت نفسها متهمة زورًا بمحاولة تهريب أثر قديم عمره 4500 عام. 

بدأت القصة عند عودة السائحة ناتالي 56 عامًا من مطار الأقصر، حيث رصد موظفو الجمارك شيئًا غريبًا في حقائبها.قبل يوم واحد، حيث أكدت أنها أشترت التمثال من احد البازارت التابعة للفندق بقيمة 250 يورو.

صورة التمثال

في هذا الصدد قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة عليا من زملائنا بالأقصر، حيث تم التأكد من عدم أثرية "تمثال السائحة الفرنسية".

وأشار "يوسف"، أنه تم التنسيق مع سفير مصر بباريس لاستقبال السائحة الفرنسية التي تعرضت لأزمة بمطار الأقصر بسبب التمثال الفرعوني.

ونوه مساعد وزير السياحة والآثار، أننا سنقدم زيارة مجانية لمصر للسائحة الفرنسية، وذلك من اجل تحسين الصورة الذهنية لديها، وأن ما حدث إجراء للحفاظ على أثار مصر.

السياحة والآثار مطار الأقصر الجمارك مساء dmc السائحة الفرنسية

مواد متعلقة

أسامة كمال: "إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلاً بالمعارك"

أيمن الرقب لـ"الحياة اليوم": العدوان الإسرائيلى على غزة قد يستمر لما بعد رمضان

رئيس حزب الجيل: القيادة المصرية هى أول من كشف المخطط الإسرائيلى

اللواء نصر سالم: العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح ستؤدى لـ"مجزرة" إنسانية

الجنائية الدولية: تحقيق موسع لما يحدث فى فلسطين بعد تهديد نتنياهو باجتياح رفح

مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جدد بغارات إسرائيلية

"من الاكتئاب للصدمة".. أطفال رفح على شيزلونج الطب النفسي

متحدث الصليب الأحمر لـ"القاهرة الإخبارية": مياه الصرف الصحى دخلت غرف مجمع ناصر الطبى

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

"الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

أسامة كمال: "إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلاً بالمعارك"

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

أردوغان فى القاهرة.. ملفات الرئيس التركى فى أول زيارة لمصر منذ 12 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال