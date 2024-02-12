متحدث الصليب الأحمر لـ"القاهرة الإخبارية": مياه الصرف الصحى دخلت غرف مجمع ناصر الطبى

قال هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن اللجنة حذرت من قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف "مهنا"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تقارير تشير لارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 160 شهيدًا جراء الغارة الإسرائيلية على رفح الفلسطينية.

وأكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المستشفيات فقدت مخزونها من الغذاء والدواء، خصوصًا مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل، الأمر الذي يؤثر على حياة النازحين.

ونوّه "مهنا"، أن مياه الصرف الصحي دخلت غرف عمليات الطوارئ والأشعة بمجمع ناصر الطبي، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعرض المرضى والجرحى للموت.

وتابع أن الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤسف للغاية، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تستطيع التعامل مع أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية.