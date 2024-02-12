الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: لجنة عراقية أمريكية لإنهاء وجود قوات التحالف بالعراق

جريدة الدستور

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن اجتماع اللجنة العراقية الأمريكية بالأمس، عقد بحضور اللجنة العسكرية العراقية مع قوات التحالف الدولي، حيث تناول الاجتماع إنهاء وجود التحالف الدولي.

ونوهت بأن القوات الأمنية قادرة على بسط الأمن والاستقرار في العراق، فضلا عن عمل جدول زمني يحدد من كلا الطرفين، من أجل إنهاء وجود هذه القوات على الأراضي العراقية.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أشار إلى أنه في حالة عدم تعكر صفو المحادثات سالفة الذكر بين الطرفين، حيث إن الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجان العراقية.

وأشارت إلى أن هناك مفاوضات بين الجانبين الأمريكي والعراقي، مشيرة إلى أنه سوف يتم وقف استهداف القواعد الأمريكية من قبل بعض الفصائل العراقية التي جمدت جميع استهدفاتها بطلب أيضا من الحكومة العراقية.

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