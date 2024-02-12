دبلوماسى بريطانى: دعم إسرائيل أمر مروع وغير إنسانى.. والمجتمع الدولى منافق

قال المؤرخ السفير البريطاني السابق، كريج موراي، إن أرقام ضحايا قطاع غزة، هي أرقام مأساوية، خاصة أن أكثر من نصفهم من الأطفال والرضع.

وأشار "موراي" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مشاهدة المجازر والإبادة الجماعية على مواقع التواصل الاجتماعي أمر لا يصدق ويفطر القلب.

وأضاف "المؤرخ" أن الدعم لإسرائيل في هذه الحرب أمر مروع وغير إنساني، مشيرًا إلى أنني لم أر في حياتي السياسية دعم لكيان وحشي ويمارس كل الانتهاكات لشعب أعزل.

وأكد "موراي" أنه على المستوى الشعبي في بريطانيا، الكل يريد وقف إطلاق النار وإنقاذ الأبرياء، أما على المستوى السياسي، فالإدارة البريطانية تقدم الدعم لإسرائيل من ضرائب الشعب البريطاني.

ونوه، إلي أن المجتمع الدولي "منافق"، بسبب الدعم لإسرائيل، خاصة في ظل غياب الإنسانية وممارسة ما يعرف بـ"ازدواجية المعايير"، فقد كشف الوجه الحقيقي والإنساني لكل دول العالم والفضل يرجع لغزة.

وتابع: "من الضروري أن أقول إن إسرائيل في الواقع أرض فلسطينية، حيث وجه الشكر للحكومة المصرية بسبب جهودها تجاه الشعب الفلسطيني وإمداده بالمساعدات الإنسانية".