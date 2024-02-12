الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير بالشأن الإسرائيلى: موقف مصر أسهم فى تراجع نتنياهو عن فكرة اجتياح رفح

خبير الشؤون الإسرائيلية
خبير الشؤون الإسرائيلية

قال نظير مجلي، خبير الشئون الإسرائيلية، إن إسرائيل تستطيع أن توقف الحرب، خاصة بعد تحرير أيرين من أيدي حماس، حيث إن هذا النصر الذي كان يبحث عنه بنيامين نتنياهو.

وأشار "مجلي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه مع كل إنجاز مثل هذا، تزداد شهية اليمين المتطرف في المزيد من العمليات الحربية وقتل المدنيين.

ونوه بأن موقف مصر برفض التهجير القسري، وبيان الخارجية المصرية بالأمس، أسهم في التصدي لمخطط بنيامين نتنياهو لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف "مجلي" أن رفض مصر للعملية العسكرية في رفح أسهم في تراجع الحكومة الإسرائيلية عن فكرة اجتياح رفح الفلسطينية، ولكن هذا لا يؤتمن، ولا بد من التحرك بشكل أكبر على المستوى السياسي.

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