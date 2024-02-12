لازارينى: هناك نقص فى الغذاء وبوادر مجاعة فى شمال قطاع غزة

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة "الأونروا"، أنه تم وقف عبور شاحنات المساعدات الأممية، أمس، إلى قطاع غزة، وتسبب ذلك في قتل عدد من الفلسطينيين، مضيفًا أن وقف عمل الوكالة سيؤدي إلى نقص حاد في المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

وأكد "لازاريني"، خلال مؤتمر صحفي للاتحاد الأوروبي ووكالة "أونروا"، الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نقصا في الغذاء وبوادر مجاعة في شمال قطاع غزة، مضيفًا: إننا اقترحنا وجود رقابة دولية على المساعدات المقدمة إلينا.

وأشار "لازاريني" إلى أنه لا توجد جهة في غزة ستكون قادرة على توفير خدمات التعليم للأطفال في القطاع مثلما تفعل "أونروا"، كما أن هناك حالة هلع كبيرة في غزة من النتائج المحتملة لهجوم إسرائيلي وشيك في رفح.