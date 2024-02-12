الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب الجيل: القيادة المصرية هى أول من كشف المخطط الإسرائيلى

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن القيادة المصرية هي أول من كشف المخطط الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما تم التحذير منه يحدث الآن على أرض الواقع.

وأشار "الشهابي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن الأحزاب السياسية وكل فئات المجتمع المصري، تقف وراء الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر منذ بداية الأزمة الفلسطينية من فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، بل ودعا المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية.

ونوّه، أن موقف مصر، هي نقطة الضوء الوحيدة في المحيط العربي، منذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر العام الماضي، مشيرًا إلي أن هذا الموقف، أعاد القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي من جديد.

وتابع، أن جيش مصر قادر على الدفاع عن حدوده، كما أن تحركات السياسية المصرية، أسهمت في تغير وجهات نظر الكثير من الدول في العالم تجاه القضية الفلسطينية.

رئيس حزب الجيل حزب الجيل المخطط الاسرائيلي الحياة اليوم الحياة ناجي الشهابي

مواد متعلقة

اللواء نصر سالم: العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح ستؤدى لـ"مجزرة" إنسانية

الجنائية الدولية: تحقيق موسع لما يحدث فى فلسطين بعد تهديد نتنياهو باجتياح رفح

مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جدد بغارات إسرائيلية

"من الاكتئاب للصدمة".. أطفال رفح على شيزلونج الطب النفسي

متحدث الصليب الأحمر لـ"القاهرة الإخبارية": مياه الصرف الصحى دخلت غرف مجمع ناصر الطبى

مراسل القاهرة الإخبارية: عمليات الحوثيين غير ناجحة ما لم يحدث عمل عربى مشترك

خبير بالشأن الإسرائيلى: موقف مصر أسهم فى تراجع نتنياهو عن فكرة اجتياح رفح

العمل الوطنى الفلسطينى: قطاع غزة يفتقر لمظاهر الحياة بسبب الحرب

الأكثر قراءة

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف شركة خالدة للبترول

كشف لغز ارتفاع أسعار البنزين.. كم لتر يستخرج من برميل النفط؟

الفنان محمود عامر في أول ظهور بعد زواجه: "ربنا طبطب على قلبي"

رد حاسم على المشككين فى جودة عمليات تطوير القاهرة التاريخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال