رئيس حزب الجيل: القيادة المصرية هى أول من كشف المخطط الإسرائيلى

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن القيادة المصرية هي أول من كشف المخطط الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما تم التحذير منه يحدث الآن على أرض الواقع.

وأشار "الشهابي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن الأحزاب السياسية وكل فئات المجتمع المصري، تقف وراء الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر منذ بداية الأزمة الفلسطينية من فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، بل ودعا المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية.

ونوّه، أن موقف مصر، هي نقطة الضوء الوحيدة في المحيط العربي، منذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر العام الماضي، مشيرًا إلي أن هذا الموقف، أعاد القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي من جديد.

وتابع، أن جيش مصر قادر على الدفاع عن حدوده، كما أن تحركات السياسية المصرية، أسهمت في تغير وجهات نظر الكثير من الدول في العالم تجاه القضية الفلسطينية.