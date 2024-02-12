الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب لـ"الحياة اليوم": العدوان الإسرائيلى على غزة قد يستمر لما بعد رمضان

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه خلال فجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة "الشبورة" في رفح، حيث استخدموا بصمة الصوت، من أجل الوصول للمحتجزتين الإسرائيلتين.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن طيران الإحتلال الإسرائيلى كان يؤمن المنطقة من أجل إكمال القوات الخاصة الإسرائيلية مهام تحريرهم.

وأشار إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف عددًا من المنازل المجاورة للمنزل الذي كان يؤوي المحتجزين، من أجل التشويش على ما فعله، وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد.

ونوّه "الرقب"، أن العدوان الإسرائيلي على غزة، قد يستمر لما بعد رمضان، الأمر الذي يؤدي إلي ارتكاب عدد من المجازر، مشيرًا إلي أن الإدارة الأمريكية كانت على علم كبير بعملية أمس.

وتابع، أن عملية تحرير المحتجزتين، هى تمهيد للإجتياح البري لمدينة رفح، في الأيام المقبلة، مؤكدًا أن نتنياهو يسعى بكل جهد للقضاء على الشعب الفلسطيني.

أيمن الرقب الحياة اليوم رمضان العدوان الإسرائيلى الدكتور أيمن الرقب

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