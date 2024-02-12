الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قصة الشاب الغيني "مامادو": سافر بالدراجة إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف

مساء dmc
مساء dmc

استضاف الإعلامي أسامة كمال، محمد مامادو، الشاب الغيني الذي أتى مصر لتحقيق حلم الدراسة في الأزهر، حيث أكد "مامادو"، أن حلمه زيارة الأزهر والدراسة بها، والأن تحقق الحلم.

قال الشاب الغيني، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن صحفي في "تشاد" نشر قصتي ورغبتي الدراسة في الأزهر الشريف، وهناك من استجاب وقدم مساعدة.

وأشار "مامادو"، أنني كنت أظن أني سألتقي بـ"شيخ الأزهر" وأحلم أن ألتقي به قريبًا، مؤكدًا أن الدراسة في جامعة الأزهر الشريف حلم الكثير من الشباب في بلده.

أضاف، أنه تعرض للسجن في "توجو"، بسبب تلاوة القرآن الكريم، حيث ظنوا إنني إرهابي، مشيرًا بأن ويل سميث قرأ قصتي عبر شبكة الإنترنت وتواصل معي، فالأمر كان مفاجئًا بالنسبة لي.

ونوه "مامادو"، أنه إذا عاد بي الزمن سأكرر رحلتي مرة أخري قائلًا:"أنا طالب علم"، حي أكد أن أغلى أمنياته تتمثل في مقابلة شيخ الأزهر الشريف.

قصة الشاب الغيني مامادو الأزهر الشريف مساء dmc محمد مامادو دي ام سي

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