الخارجية الأمريكية: ليس لدينا عصا سحرية لعمل تغيير فوري في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن البيت الأبيض أكد في بيان له، " لا نريد أن نرى أحدًا يجبر على مغادرة أرضه أو منزله، في قطاع غزة".

وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أن الإدارة الأمريكية، تريد هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة، ونأمل أن تمهد لنقاشات تفضي لحل النزاع في غزة.

ونوّهت الخارجية الأمريكية، في بيان آخر، أننا ليس لدينا عصا سحرية لعمل تغيير فوري للأوضاع بشأن قطاع غزة، ولا ينبغي أن يكون للضربات الإسرائيلية على رفح تأثير على مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين.