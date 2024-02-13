الأونروا: توقف عمل الوكالة فى غزة سيضعنا أمام "تسونامى" إنسانى

قال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لأونروا: إننا نعمل في بيئة معقدة بقطاع غزة، والأوضاع هناك خطيرة للغاية بسبب نقص المواد الإغاثية، مشيرًا إلى أن توقف عمل الوكالة في غزة سيضعنا أمام "تسونامي" إنساني لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار المستشار الإعلامي لأونروا، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الأوضاع الصحية في غزة منهارة، وهناك ضغوط نفسية خطيرة على القطاع، مؤكدًا أنه لا يوجد مكان في قطاع غزة يستوعب الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين.

ونوه "أبوحسنة" بأن استمرار تعليق التمويل عن أونروا سيضطرنا لوقف عملياتنا خلال أسبوعين في غزة والضفة والقدس وسوريا ولبنان والأردن، مضيفًا أن أكثر من 5000 من موظفي الوكالة يعملون في مراكز الإيواء بالعيادات التي تستقبل عشرات آلاف الفلسطينيين يوميا.