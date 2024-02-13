الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير الأونروا: إسرائيل لم تحترم مطالبنا بحماية المدنيين في غزة

فليب لازاريني
فليب لازاريني

قال فليب لازاريني، مدير وكالة الأونروا، أن عملية في رفح ستكون كارثية، وإسرائيل لم تحترم مطالبنا بحماية المدنيين في قطاع غزة.

وأشار "لازاريني" خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “الغد” الإخبارية، إلى أننا كنا نتمنى اللجوء للحقائق وليس لإتهامات بشأن موظفيو كالة الأونروا.

ونوه مدير وكالة الأونروا، بأن تقليص الدعم للمنظمة، في هذا التوقيت يعد كارثة إنسانية، ولابد من التدخل لإنقاذ الشعب الفلسطيني، مؤكدًا ان ما يحدث في قطاع غزة مؤلم ويجب الذهاب للمفاوضات لتحقيق التهدئة العامة.

مدير الأونروا غزة رفح إسرائيل الغد الأخبارية قطاع غزة فليب لازاريني

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