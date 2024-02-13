"الستات مايعرفوش يكدبوا": القافلة الرابعة للتحالف الوطني ضمت 5228 طن من المواد الغذائية

قالت الإعلامية منى عبد الغني، أننا دائمًا سند للأشقاء في قطاع غزة، مشيرة أن القافلة الرابعة للتحالف الوطني ضمت 530 طن من الملابس والأكفان، 37 طن من المنظفات.

وتابعت، خلال تقديمها حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن القافلة ضمت 5228 طن من المواد الغذائية، 372 طن من المواد الطبية، بالإضافة إلى 755 طن من المياة.

ونوهت، أن القافلة شارك فيها عدد كبير من الجمعيات الخيرية، حيث تم تجميع كافة محتويات القافلة لتتناسب مع الإحتياجات التي يريدها الشعب الفلسطيني لتخفيف المعاناة.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.