الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إعلان خادش للحياء يثير غضب الشارع في الغردقة.. والأهالي: "محدش بيحاسب"

اعلان غامض بشوارع
اعلان غامض بشوارع الغردقة

أثار إعلان غامض لإحدى شركات الأثاث حالة من الجدل بين أهالي الغردقة والذي حمل ألفاظًا “خادشة للحياء" ومخالفًا للأعراف الأسرية حيث تداولت صفحات ومواقع التواصل صورة من اللوحة الإعلانية معلقين أن الصورة “مهينة” ولا تحترم الذوق العام.

بدورهم تدخل مسؤولي محافظة البحر الأحمر لإنهاء حالة الجدل التي سادت وسائط ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بشن حملة مكبرة برئاسة اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب مدينة الغردقة التي تقع لوحات الإعلانات في نطاقه الإداري، وتمكنت الحملة من إزالة اللوحة الموجودة بشارع النصر وسط المدينة السياحية.

استياء أهالي الغردقة: "مفيش حد بيحاسب الشركة المسؤولة عن الإعلانات"

وقال محمد عبدالله، أحد أهالي مدينة الغردقة لـ«الدستور»، إن الإعلان ليس الأول من نوعه، لكنه سبقه إعلان غامض كان يحمل لفظًا خادشًا للحياء على لوحات إعلانية ضخمة، مؤكدًا أن الشركة التي تقوم بعرض الإعلان تعمل على عرض منتجها دون النظر للأبعاد الأسرية وأعراف المجمتع المصري، لافتًا إلى أن تلك الشركات “تسعى لتحصيل أرباح سريعة”.

وأكد محمد إبراهيم، موظف بمدينة الغردقة، أن الإعلان كان مستفزًا للمواطنين وأهالي المدينة، لافتًا إلى أنه يجب مراجعة أي مواد إعلانية قبل عرضه أمام العامة والجمهور الذي تضرر من رؤيته: “أي إعلان هدفه الشهرة، لكن كل حاجة وليها قواعد والتزام أخلاقي يجب مراعاتها قبل الجري نحو الأرباح السريعة”.

وشدد على أن الشركة المسؤولة عن الإعلانات في بعض شوارع الغردقة التي حصلت على حق الإعلان في الأعمدة والشوارع العامة لم تراع حق المواطنين سواء في اختيار الإعلانات المعروضة لديها أو حتى أماكنها فهناك لوحات إعلانية في أماكن وشوارع لا يليق وضع لوحات إعلانات بها أو دوران السيارات في الشوارع والتي يمكن أن تسبب حوادث للمارة.

إعلان غامض مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر وسائل التواصل الإعلان اختيار الاعلانات

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