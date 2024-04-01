بحضور 1500 فرد.. إفطار جماعى للتحالف الوطنى بالبحر الأحمر

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين، إفطارًا جماعيًا، تحت شعار "إفطار الأسرة المصرية"، وذلك داخل شاطئ العائلات بوسط مدينة الغردقة.



حضر الاحتفال عدد كبير من أهالي مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر لفيف من القيادات الشعبية، وأعضاء ومتطوعي التحالف الوطني بالمحافظة، وممثلي عددًا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.



قال وائل جاد منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، أن الإفطار شهدت إقبالا كبيرًا من مختلف الكيانات والافراد، لافتًا إلي أنه تم دعوة ما يزيد علي 200 طالب وطالبة من طلبة الجامعة بالغردقة، بجانب عدد من الأسر الأولي بالرعاية، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلي مشاركة الأمهات المثاليات المكرمات من قبل التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤكدا مشاركة متطوعي التحالف وأعضائه من مختلف المدن.



وأضاف منسق التحالف الوطني بالبحر الأحمر، أن الإفطار إستقبل ما يزيد علي 1500 فرد، مؤكدًا أن التحالف الوطني استطاع الوصول إلي كافة فئات البحر الأحمر، من خلال العمل الذي يقوم بهِ متطوعو التحالف.

وأشار إلى أن التحالف أطلق العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان من حفلات وأمسيات بمشاركة واسعة، لافتًا إلى أن الاحتفالات مستمرة طوال شهر رمضان، مؤكدًا إلى أن أولي أهداف التحالف الوطني هو دعم العمل التنموي وتوصيل المساعدات لمستحقيها من خلال قنواتها الشرعية وعم الأسر الأولي بالرعاية في مختلف المناطق.

انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالغردقة



وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر فعاليات الدورة الرمضانية الأولي التي ينظمها التحالف بالمحافظة، وذلك بمشاركة فرق من مختلف الفئات والأعمار، بأحد الملاعب الرياضية بمدينة الغردقة.



أكد وائل جاد منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، أن الدورة الرمضانية التي اطلقها التحالف تستهدف الشباب وقدامي اللاعبين بمدن المحافظة، مؤكدًا أن الدورة يشارك بها عدد كبير من الفرق بمدينة الغردقة، لافتًا الي أن الدورة بدأت بحماس كبير من المشاركين وهناك جوائز قيمة سيتم تقديمها للفرق الفائزة والمشاركة بالدورة الرمضانية، مؤكدًا أنه سيتم تكريم اللاعبين المشاركين في احتفالية كبري سيتم تنظيمها في نهاية الدورة.

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