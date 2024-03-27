ضمن مبادرة "حياة كريمة".. الكشف على 1065 مواطنًا فى البحر الأحمر

انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" بقرى البحر الأحمر، بالكشف عن 1065 مواطنًا خلال شهر مارس الجاري، حيث تم تخصيص 5 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وأجرى الكشف الطبي وصرف العلاج، وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

ونظم فريق قوافل محافظة البحر الأحمر، 5 قوافل طبية متكاملة خلال شهر مارس على مدار 10 أيام فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا، فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكد الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم الكشف وصرف العلاج لـ1065 حالة، وإجراء تحاليل الدم والطفيليات لـ139 حالة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لـ198 حالة، وعدد حالات السونار بلغت 43، والتثقيف الصحى 81 حالة وأن التخصصات التى تشملها المبادرة هى جراحة- نساء وتوليد- باطنة- تنظيم الاسرة- الأسنان- الأطفال.

وأوضح الدكتور أحمد الصاوى، أنه قد تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن القوافل تستهدف المواطنين في القري والمناطق بمختلف فئاتهم، ويتم توفير كل التخصصات التي يحتاجها المواطنون وتوفير العلاج مجانًا، بجانب توفير العمليات الخارجية إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أن قوافل حياة كريمة تواصل أعمالها بمختلف قري البحر الأحمر والمناطق النائية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن خريطة قوافل حياة كريمة الطبية خلال شهر أبريل المقبل وأماكنها ومواعيدها والتخصصات الطبية التي سيتم توافرها.