محافظ البحر الأحمر: حملات مكثفة على المواقف وإلزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة

كلَّف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رؤساء المدن والجهات المعنية، بالمتابعة المستمرة لأسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، عقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، في بيانٍ أنه تم عقد اجتماع مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة لتحديد أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية بما يتناسب مع الزيادات الجديدة في المواد البترولية.

وشدد اللواء عمرو حنفي، على ضرورة التزام السائقين وأصحاب المركبات في جميع المواقف على مستوى المحافظة بالتعريفة الجديدة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة من رؤساء المدن والجهات المعنية على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أنه سيتم تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

كما وجَّه محافظ البحرالأحمر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة.

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