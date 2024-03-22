بعد تحريك سعر السولار.. انتظام العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود بالغردقة

تشهد محطات الوقود بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر استقرارًا في حركة التمويل داخلها، بجانب استقرار حركة السير داخل وخارج مواقف السيارات بمختلف أنحاء المدينة السياحية.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، عن المتابعة الفورية من المدينة على مواقف السيارات لمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود وموقف السرفيس طبقًا لأسعار الوقود الجديدة، وذلك بتكليف من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر؛ لمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود وموقف السرفيس طبقًا لأسعار الوقود الجديدة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك سعر السولار اعتبارًا من اليوم الجمعة.

من جهته، كلَّف رئيس المدينة رؤساء الأحياء بعمل متابعة لانتظام سير العمل بمجمع موقف السرفيس الداخلية والأقاليم وبمحطات الوقود بعد تحريك سعر السولار وعدم استغلال المواطنين.

ووجَّه رئيس المدينة، رؤساء الأحياء بالرقابة المستمرة ومتابعة مواقف المدينة على مدار اليوم، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمنع استغلال المواطنين.

وتواصل الجهات المختصة بمحافظة البحر الأحمر دراسة تنفيذ التعريفة الجديدة وتحديدها لربطها بزيادة أسعار الوقود، وإلزام السيارات بتطبيقها لمنع أي حالات استغلال للمواطنين، من خلال نشر وتعليق لافتات بالمواقف بأسعار التعريفة الجديدة داخل وخارج المدن بالمحافظة ومتابعة تطبيقها.

أسعار الوقود بعد الزيادة الجديدة

كانت أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارًا مـن اليوم الجمعة:

- بنزين (95): 13.50 جنيه/ لتر.

- بنزين (92): 12.50 جنيه/ لتر.

- بنزين (80): 11 جنيهًا/ لتر.

- سولار: 10 جنيهات/ لتر.

- غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه/ م3.

- البوتـاجاز: 100 جنيه/ أسطوانة.

محطات الوقود بالغردقة