الدورات الرمضانية تعيد قدامى اللاعبين وتشعل حماس الشباب بالغردقة (صور)

انطلقت في محافظة البحر الأحمر عددًا من الدورات الرمضانية لكرة القدم، والتي عادةً ما تكون فرصة لقدامى اللاعبين للمشاركة بفرق رياضية تشعل حماس الشباب في أولي مباريات الدورات الرمضانية، وتحيي حماس المشاركين منهم.



في مدينة الغردقة انطلقت الدورات الرمضانية لعدد كبير من الفرق التي حملت أسماء اندية كبري وعالمية، وحملت الدورات الرمضانية أسماء شخصيات عامة رحلت عن الحياة ولكنها أثرت في البحر الأحمر، حيث انطلقت دورات بأسماء الشخصيات العامة بمدينة الغردقة وكذلك باقي مدن المحافظة.

فيما انطلق دوري مستقبل وطن بمدينة الغردقة بمشاركة فرق متعددة بحضور مسؤولي الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وبمشاركة فرق مختلفة من جميع مدن المحافظة.

وتشهد الساحات الشعبية ومراكز الشباب والأندية حالة غير مسبوقة للمشاركة في الدورات الرياضية، حتي أنها استحدثت جهاز الڤار لمراقبة المباريات.

دورات رمضانية في الكرة الطائرة للبنات بمرسي علم

وانطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لنادي مرسي علم الرياضي ومركز شباب مرسي علم، حيث انطلق دوري الكرة الطائرة للفتيات بمشاركة فرق متعددة.

كشف رئيس مدينة مرسي علم أن الدورة الرمضانية في الكرة الطائرة للفتيات تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية وتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة في المدينة، وتوفير بيئة صحية ومحفزة للتفاعل الرياضي، مشيرًا الي أن الدورة تشتمل على مجموعة من المباريات القوية الحماسية، حيث ستتنافس الفرق المشاركة على الفوز وتقديم أداء متميز، لافتًا إلى أهمية دور الرياضة في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للأفراد.

وتستمر فعاليات الدورة الرمضانية لنادي مرسي علم الرياضي للكرة الطائرة بنات في مركز شباب مرسي علم على مدار الشهر الكريم، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من المباريات المثيرة والمنافسة القوية بين الفرق المشاركة، وذلك في إطار تعزيز الروح الرياضية وتشجيع التفاعل الرياضي.

جانب من الدروات الرمضانية بالغردقة

جانب من الدروات الرمضانية بالغردقة

جانب من الدروات الرمضانية بالغردقة

جانب من الدروات الرمضانية بالغردقة

جانب من الدروات الرمضانية بالغردقة