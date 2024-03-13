رقابة يومية وإقبال كبير على معارض "أهلًا رمضان" بالبحر الأحمر

دشَّنت محافظة البحر الأحمر، عددًا من معارض "أهلًا رمضان" لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بمدن رأس غارب وسفاجا والغردقة والقصير، وذلك بتخفيضات وصلت إلى 30% على مختلف السلع والمنتجات الغذائية، وذلك بإشراف من مديرية التموين والغرفة التجارية لمواجهة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطنين.

كما أعلنت عددٌ من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بمحافظة البحر الأحمر، عن إقامة شوادر لطرح لحوم طازجة وسلع غذائية بأسعار مُخفَّضة ضمن المشاركة المجتمعية بنطاق مدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب.

وتشهد تلك المعارض إقبالًا كبيرًا من المواطنين عليها طوال اليوم، وذلك بسبب الأسعار المخفضة لتلك السلع، بجانب عدد من المبادرات التي ساهمت في جذب عدد كبير من المواطنيين للإقبال على تلك المعارض.

معارض "أهلًا رمضان" بالبحر الأحمر

وفي هذا الصدد، أكد شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين لـ"الدستور"، أن المديرية بالتنسيق مع الغرفة التجارية افتتحت عددًا من معارض "أهلًا رمضان" بمدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب والقصير، مؤكدًا أن هناك إقبال كبير من المواطنين عليها منذ انطلاقها قبيل شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أنه هناك مرور يومي لمفتشي التموين على تلك المعارض لمتابعة السلع المعروضة والأسعار المطروحة أمام المواطنين ومدى توافرها، مشيرًا إلى أن هناك تخفيضات وصلت لـ40% على بعض السلع، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن خطة مواجهة غلاء الأسعار وتماشيًا مع خطة الدولة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع والتصدي لمحتكريها.

من جهته، أكد أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، أنه تم تحديد أماكن مخصصة لمعارض "أهلًا رمضان" بمدن البحر الأحمر، واختيار أماكن قريبة من الكتل السكانية، مشيرًا إلى استمرار الرقابة على الأسعار وتاريخ صلاحية المنتجات الغذائية، والتأكد من توفير السلع الأساسية للمواطنين، لافتًا إلى تأكيد الجهات الرقابية على وضع لافتات الأسعار على جميع السلع المعروضة.