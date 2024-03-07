قوافل "حياة كريمة" الطبية تبدأ عملها في رأس غارب بالبحر الأحمر

تستقبل مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، وذلك بقرية الأمل، لإجراء الكشف الطبي على أهالي القرية، ومن المقرر أن تمارس عملها على مدار يومين الخميس وغدًا الجمعة.



وانتهت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة لحياة كريمة، أمس الأربعاء من الكشف الطبي على أهالي قرية أم الحويطات بسفاجا، بعد أن استمرت بها لمدة يومين، وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطبي على أهالي المستعمرة بمدينة القصير لمدة يومين.



وكانت قد بدأت قوافل حياة كريمة تقديم خدماتها الجمعة الماضية، الأول من مارس بقرية الحمروين بمدينة القصير، وقضت بها يومي الجمعة والسبت الماضيين وتم خلالها الكشف وصرف العلاج وإجراء الفحوصات الطبية مجانًا.



ومن المقرر أن تختتم القوافل العلاجية عملها مع قرب حلول شهر رمضان فى قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، حيث تقضى بها يومي السبت والأحد المقبلين.



ويتم خلال تلك القوافل عقد ندوات توعية وعلاجية مختلفة، بجانب إجراء الكشف الطبي مجانا وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة، كمايتم التحويل إلى أقرب مستشفي إذا لزم الأمر.