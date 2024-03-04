الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ البحر الأحمر يكرم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية

صورة الحدث
صورة الحدث

كرّم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الإثنين، بديوان عام المحافظة الطلاب والطالبات المتميزين وأصحاب المراكز الأولى في الأنشطة الطلابية على مستوي الجمهورية والمرشحين لتمثيل مصر في المسابقات الدولية؛ وذلك تقديرًا لمجهوداتهم وتحفيزهم على التفوق المستمر.

وخلال كلمته، هنأ المحافظ الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى والمتميزين في الانشطة الطلابية علي مستوي الجمهورية، موجهًا التهنئة لأولياء أمورهم تقديرًا للجهد المبذول مع أبنائهم للحصول علي المراكز المتقدمة، كما وجه الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة للجهد المبذول للرقى بالتعليم ودعم ورعاية الانشطة الطلابية وخدمة أبنائنا الطلاب، مؤكدًا أن نواة الإصلاح والبناء تكمن فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن التعليم هو مدخل الدولة للتنمية، حيث إن الدول ترتقى بالعلم والتعليم.

وأكد محافظ البحر الأحمر دعمه الكامل للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وحرصه على تكريم المتميزين في جميع المجالات والنهوض بقطاع التعليم بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وخطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030 لبناء منظومة تعليمية جديدة تحقق آمال وطموح الجمهورية الجديدة.

وناشد المحافظ القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة والطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق واستغلال الإمكانات والوسائل التعليمية المتاحة بجميع المؤسسات التعليمية للنهوض بقطاع التعليم وتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية وإحداث نهضة حقيقية.

وقام المحافظ بتسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين والمتميزين وأصحاب المراكز الأولي في الانشطة الطلابية، إضافة الي بعض قيادات التربية والتعليم بمختلف مدن المحافظة لدورهم الفعال للنهوض بالعملية التعلمية بالمحافظة الساحلية.  

حضر التكريم وتوزيع شهادات التقدير اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وكمال سليمان السكرتير العام المساعد، وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إضافة إلي عدد كبير من معلمي وموجهي التربية والتعليم.

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محافظ البحر الأحمر المسابقات الدولية مصر 2030 وزارة التربية والتعليم البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي

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