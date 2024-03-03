الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

موعد غلق باب التقديم لمسابقة القرآن الكريم بالبحر الأحمر

الدكتور هاني السباعي
الدكتور هاني السباعي

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن قرب غلق باب التقديم في المسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم، وفهم معانيه ومقاصدة، والتي ستقام خلال  شهر رمضان المبارك 2024  تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

من جهته، أكد الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن مسابقة حفظ القرآن الكريم  تنقسم إلى 4 مستويات، المستوى الأول للمرحلة الابتدائية ويشمل حفظ 5 أجزاء، المستوى الثاني للمرحلة الإعدادية ويشمل حفظ 10 أجزاء، المستوى الثالث المرحلة الثانوية والجامعية ويشمل حفظ نصف القرآن الكريم.

أما المستوي الرابع فهو مفتوح للجميع ويشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا، كما تضم المسابقة أيضًا تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور (عم يتساءلون) من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون).

موعد انتهاء التقديم لمسابقة القرآن الكريم بالبحر الأحمر

وأضاف وكيل أوقاف البحر الأحمر، أنه تم فتح باب التقديم للمسابقة اعتبارًا من الأربعاء الماضي الموافق 28/ 2 / 2024، ويستمر التقديم لمدة أسبوع من هذا التاريخ  بمقر مديرية أوقاف البحر الأحمر وجميع الإدارات الفرعية التابعة لها بكل مدينة مع ضرورة إحضار صورة شخصية،  وصورة من الرقم القومي للمتسابق أو صورة الرقم القومي لولي أمره تسلم أمام اللجنة.

وتابع وكيل وزارة الاوقاف بالبحر الأحمر في بيانٍ له، إنه تم تشكيل لجنة بمديرية الأوقاف بالمحافظة لاستقبال أوراق المتسابقين بمختلف مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن جوائز المسابقة تقدر بمبلغ 200 ألف جنيه، وتتم مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر، وسيتم توزيعها في احتفال المحافظة بليلة القدر بحضور المسؤولين التنفيذيين من مختلف الجهات والهيئات الحكومية والقيادات الشعبية بالمحافظة وحضور جماهيري كبير.

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