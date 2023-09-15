آلاف يؤدون صلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا

أدى آلاف المصلين صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة اليوم، على ضحايا إعصار ليبيا المدمر الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في دولة ليبيا الشقيقة بمساجد البحر الأحمر، حيث توجه الأئمة وردد المصلون خلفهم الدعاء للضحايا بالرحمة والمصابين بالشفاء، والدعاء للأشقاء بتجاوز المحنة التي يمرون بها.

وقال الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، إن مشاعر المصريين تجاه إخوتهم الليبيين والمغاربة ظهرت في موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية في تقديم الدعم الكامل لإخوتهم في هذه المحنة، مؤكدًا أن صلاة الغائب على الضحايا في المساجد جاءت بتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة للتضامن والدعاء لإخوتهم، مؤكدًا أن المصلين في كافة المساجد أدوا صلاة الغائب والدعاء للأشقاء من ضحايا ومصابين، لافتًا إلى أن مصر دائمًا داعمة للأمة العربية في كل أزماتها، وهو أكبر دليل على أن مصر قيادة وشعبًا تكن كل الحب والمودة لإخوتها في الوطن العربي والإسلامي.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر لـ"الدستور"؛ أن جميع مساجد المحافظة أدت صلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا والمغرب، مؤكدًا أن دافع القومية العربية لدى المصريين قوي، وداعم لإخوتهم في كل مكان، مشيدًا بما تقوم به الدولة من جهود ودعم كامل لإخوتهم.

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة، تحت عنوان: "حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وذلك في إطار مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) التي أطلقتها وزارة الأوقاف حبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووفاء بحقه.

وتستمر المبادرة طوال شهر سبتمبر 2023، من خلال خمس خطب متتابعة بدأت من الجمعة الأولى من سبتمبر تحت عنوان: "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه"، الجمعة 8 سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه"، الجمعة 15 سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله"، الجمعة 22 سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه"، الجمعة 29 سبتمبر تحت عنوان: "مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمته".

كما يؤدي أئمة وخطباء وزارة الأوقاف صلاة الغائب، بعد صلاة الجمعة على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.