الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إحباط تهريب مخدرات بحوزة سائحين بريطانيين في مطار الغردقة

مخدرات
مخدرات

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.


محاولات لتهريب مواد مخدرة بمطار الغردقة الدولي

 

في المحاولة الأولى تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، من ضبط 25 جراما من مخدر الحشيش بحوزة راكب بريطاني الجنسية، مخبأة داخل حقائبه الشخصية في علبة كريم يصعب الوصول إليها.
 

وفى المحاولة الثانية تم ضبط 10 جرامات من مخدر الماريجوانا بحوزة راكب بريطاني الجنسية، خبأها في جيوب ملابسه الشخصية يصعب الوصول إليها، وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وتم تحرير محضري ضبط جمركي رقمي 18 و19 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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