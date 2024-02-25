تداول 16 ألف طن و1036 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1036 شاحنة 82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 574 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 462 شاحنة و10 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين الرياض والحرية2، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة فيما غادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل.

كما تم تداول 4360 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1940 راكب بموانئها.

مرسى علم تستقبل 6 آلاف سائح

في سياق آخر يستعد مطار مرسي علم الدولي علي مدار ساعات اليوم الأحد، 28 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل علي متنها 6 آلاف سائح على متن 28 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 120 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيقالإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط حتي وصولهم لفنادق الإقامة.

وتبين من كشوف التشغيل لرحلات الطيران بمطار مرسي علم الدولي أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم الأحد عدد 28 رحلة من عدة دولمختلفها بينها 10 رحلات من بولندا، 3 رحلات من التشيك، 5 رحلات من المانيا، 8 رحلات من ايطاليا، ورحلة من هولندا واخرى من لتوانيا.

مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجاري 120 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول اوروبية من بينهادول التشيك وبولندا والمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الاجراءاتللوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.