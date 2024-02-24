السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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على متن 41 طائرة.. 18 ألف سائح يصلون مرسى علم اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسي علم الدولي، اليوم السبت، لاستقبال 41 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل على متنها 18 ألف سائح، ضمن 120 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط حتي وصولهم لفنادق الإقامة.

تبين من كشوف التشغيل لرحلات الطيران بمطار مرسي علم الدولي أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم عدد 41 رحلة من عدة دول أوروبية من بينها 20 رحلة من بولندا، 4 رحلات من التشيك، 6 رحلات من ألمانيا، 8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا وأخرى من لتوانيا، ورحلة من بلجيكا. 

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال الأسبوع الجاري 120 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول أوروبية من بينها دول التشيك وبولندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

سحب متقطعة تغطي سماء البحر الأحمر والأرصاد

في سياق آخر، تشهد بعض مدن محافظة البحر الأحمر وسلاسل جبالها، ظهور للسحب الكثيفة والمنخفضة في أنحاء متفرقة بها، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، عن رفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس، بجميع مدنها، ونشر سيارات المساعدة عدى الطرق الرئيسية للتعامل مع أي حالات طوارئ وتقديم المساعدة للمواطنين حال سقوط أمطار، موجهةً تحذيرها للسائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر.

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، والتي تشهد عاصفة ترابية تحجب الرؤية.

مطار مرسى علم طيران البحر الاحمر الأرصاد الجوية الأحوال الجوية

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