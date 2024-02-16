مرسى علم تستقبل 9 آلاف سائح عبر 19 رحلة طيران دولية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 19 رحلة طيران دولية أوروبية تقل علي متنها 9 آلاف سائح، ضمن 115 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم لمحل إقامتهم.



وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم بمطار مرسى علم، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 19 رحلة من عدة دول مختلفة من بينها 7 رحلات من ألمانيا، و7 رحلات من ايطاليا، ورحلة من التشيك، وأخرى من بولندا، ورحلة من بلجيكا، ورحلتين من هولندا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع 115 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة أهمها من التشيك وبولندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا، وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للسياح بالمطار حتى وصولهم فنادق الإقامة.

خبير سياحي: مرسي علم باتت من أهم الوجهات السياحية للأوربيين

ومن جانبه، كشف الخبير السياحي عاطف عثمان، أن مرسي علم تستقبل يوميًا عشرات الرحلات السياحية الدولية قادمة من مطارات وعواصم أوروبية مختلفة، مؤكدًا أن مدينة مرسي علم أصبحت قبلة للسياح الأوروبيين، مشيرًا إلى أن الموسم السياحي الشتوي الحالي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الاشغال من السياحة الدولية، لافتًا الي أن القطاع السياحي في البحر الأحمر متصدر خريطة السياحة حاليًا، بفضل جهود العاملين بالقطاع ودعم الدولة للقطاع والعاملين بهِ، وفتح أسواق سياحية جديدة، لافتًا الى أن السياحة الداخلية ساهمت في رفع نسب الإشغال بالفنادق، لما تمثله من أهمية كبرى في الفترة الأخيرة.

واضاف لـ«الدستور»، أن هناك جنسيات تصدرت المشهد في البحر الأحمر منها الألمان والإنجليز والبولنديين ومن ثم باقي الجنسيات الأوروبية التي تصدرت قوائم التشغيل لرحلات الطيران الوافدة لمطارات البحر الأحمر، مشيدًا بجهود شركات الطيران المصرية والخدمات المقدمة في المطارات للتسهيل علي السياح في الوصول والسفر.