أمين حزب الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر: الانتخابات الرئاسية كانت نموذجًا للديمقراطية

قال النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر، أن الانتخابات الرئاسية كانت نموذجًا للديمقراطية التي أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسي في طريق الجمهورية الجديدة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر، الانتخابات الرئاسية جرت في عملية ديمقراطية شهد لها العالم أجمع، مشيدًا بعملية المشاركة التي شهدتها الانتخابات من إقبال كبير للناخبين يدل على وعي الشعب المصري بتلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن، في ظل ظروف إقليمية ودولية غيرت مسار دول كاملة، لذلك خرج الملايين من المصريين أمام لجان الاقتراع ايمانًا منهم بحقهم في اختيار من يقود سفينة الوطن في المستقبل.

المصريون اختاروا من يمثلهم بكل شفافية

وأضاف امين الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر، لـ"الدستور"، أن سير عملية الانتخابات منذ التقديم للترشح مرورًا بعملية التصويت والفرز وحتى إعلان النتيجة كان نموذجًا للديمقراطية المصرية التي شهد لها العالم أجمع، مؤكدًا أن المصريين اختاروا من يمثلهم بكل شفافية، مقدمًا التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيًا لمصر ورئيسها وشعبها التوفيق والسداد.

مسيرات حاشدة بشوارع البحر الأحمر فرحًا بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

في سياق متصل، كانت شهدت الميادين الكبرى والشوارع العامة بالبحر الأحمر احتفالات ومسيرات حاشدة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى برئاسة الجمهورية لفترة جديدة بعد حصوله علي أعلي نسبة تصويت لمرشح رئاسي، بمشاركة ملايين المصريين.

وانطلقت المسيرات بداية من ميدان الدهار وسط مدينة الغردقة مرورًا بطريق الكورنيش وصولًا لعدد من الميادين الأخرى، حيث انضم المئات من المواطنين من أهالي مدينة الغردقة لمسيرات تمت بالسيارات وأخرى سيرًا على الأقدام، حيث ردد المواطنين خلال المسيرات هتافات " تحيا مصر، والسيسي رئيس مصر الصادق الأمين، والسيسي حبيب الشعب"،غيرها من الهتافات الحماسية التي عبر من خلالها المواطنون عن فرحتهم وسعادتهم بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة.