عضو بالشيوخ: فوز السيسي جاء بعد ملحمة ديمقراطية فريدة

قال عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ بـ البحر الأحمر، إن مشهد خروج ملايين المصريين في الشوارع والاصطفاف أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية هو نتاج عمل وجهد للرئيس السيسي طوال السنوات الماضية من خلال أعمال ومشروعات ومبادرات وخطوات ثابته في عملية التنمية والانجازات الحقيقة الملموسة علي أرض الواقع، مؤكدًا أن المصريين يعرفون ما قدمه الرئيس السيسي خلال سنوات حكمة فكان نتاج ذلك حضورهم في مشهد ديمقراطي غير مسبوق.

أضاف عضو الشيوخ، لـ«الدستور»، أنه عقب إعلان فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة وتصويت غير مسبوقة، خرج الآلاف من أهالي البحر الأحمر لإعلان دعمهم وفرحتهم بفوز الرئيس السيسي عرفانًا منهم بما قدمة لمصر، مشيدًا بالحضور الشعبي الغير مسبوق في الانتخابات الرئاسية، والتي كانت رسالة للعالم أجمع أن المصريين حريصين علي وطنهم ويلبون ندائه في اي وقت.

وتابع عضو الشيوخ أن المسيرات التي انطلقت في البحر الأحمر بعد إعلان فوز الرئيس السيسي هي تعبير عن فرحة أهالي البحر الأحمر بفوز الرئيس وتقديرًا لجهودة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعتبر أملا للمصريين نحو العبور للجمهورية الجديدة.

مسيرات حاشدة بشوارع البحر الاحمر فرحًا بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

شهدت الميادين الكبري والشوارع العامة بالبحر الأحمر احتفالات ومسيرات حاشدة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى برئاسة الجمهورية لفترة جديدة بعد حصوله علي أعلي نسبة تصويت لمرشح رئاسي، بمشاركة ملايين المصريين.

وانطلقت المسيرات بداية من ميدان الدهار وسط مدينة الغردقة وصولًا لعدد من الميادين الأخري، حيث انضم المئات من المواطنين من أهالي مدينة الغردقة للمسيرات التي كانت بالسيارات وأخرى سيرًا علي الاقدام، حيث ردد المواطنين خلال المسيرات هتافات " تحيا مصر، والسيسي رئيس مصر الصادق الأمين، والسيسي حبيب الشعب غيرها من الهتافات الحماسية التي عبر من خلالها المواطنين عن فرحتهم وسعادتهم بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة.