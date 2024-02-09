بعد سنوات من التوقف.. استئناف أعمال الإنشاءات بمستشفى رأس غارب

أعلنت محافظة البحر الأحمر، استئناف أعمال الإنشاءات بمستشفى رأس غارب، بعد إعلان إسناد استكمال أعمال الانشاءات لإحدي الشركات لإنهاء تجهيزات المستشفى والأعمال الإنشائية، بإشراف جهاز التعمير بالمحافظة، بعد قرار وزير الصحة ومحافظ البحر الأحمر باستكمال أعمال بناء المستشفى.

اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، أجرى جولة تفقدية لبدء أعمال الإنشاءات بالمستشفى بعد تسلم الشركة المنفذه للمشروع، وذلك لتكون صرح طبيبًا يخدم أهالي المدينة.

كان صدر قرار إنشاء المستشفى وبدات أعمال الإنشاء قبل 12 عامًا، وبدأت وزارة الصحة التنفيذ بتكلفة تقديرية تصل إلى 90 مليون جنيه وقتها، وعلى مدار السنوات الماضية توقفت أعمال الإنشاء لأسباب هندسية ومالية، وبعد طلب وزارة الصحة إجراء تعديلات على الرسوم الهندسية، ليتم إسناد الأعمال لشركة جديدة والتي بدأت في تنفيذ المشروع حاليًا.

وتُقام مستشفى رأس غارب على مساحة تبلغ 46 ألف متر وخطط لها أن تضم 87 سريرًا بينها 65 سرير إقامة و15 عناية مركزة و7 حضانات للأطفال، ويتكون المبنى من بدروم وأرضى و4 أدوار متكررة.

بدء الحفر لمشروع الإسكان المتميز في رأس غارب بالبحر الأحمر

في سياق آخر، أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن بدء أعمال الإنشاء لمشروع الإسكان المميز، وذلك بعد تصديق محافظ البحر الأحمر على المشروع وتخصيص مساحة 10 أفدنة لصالح مديرية الإسكان والمرافق لإنشاء وحدات سكنية متميزة لأهالي المدينة، حيث يتم تنفيذ المشروع بشارع الميناء شمال مدينة رأس غارب.

وكشف محافظ البحر الاحمر لـ"الدستور"، أن المشروع يشمل تنفيذ وإنشاء 28 عمارة إسكان متميز بشارع الميناء بواقع 448 وحدة سكنية، مؤكدًا أنه تجرى حاليًا أعمال الحفر لإنشاء 14 عمارة سكنية إسكان متميز بشارع الميناء بـ 224 وحدة سكنية كمرحلة أولى، حيث تبلغ مساحات الوحدات مابين (135 م2: 140 م2) في مواجهة البحر مباشرة.