الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سباح سعودي من ذوى الهمم يبدأ رحلة عبور المانش من الغردقة

السباح السعودي
السباح السعودي

أعلن السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغبة السعودية لضم سترووك إيجيبت الوكيل الحصري لعبور المانش إليها في المملكة، وتبني السباح السعودي فيصل القصيبي من ذوي الهمم إعاقة ذهنية "داون سندروم" ليقوم "شلبي" لتأهيله لعبور بحر المانش في أغسطس 2024.

وأضاف "شلبي" في تصريحات له، أنه تجرى حاليًا عملية إختبارات وتدريب السباح السعودي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لمدة 10 ايام من كل شهر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة،  ويقوم خالد شلبي أول من عبر المانش بزراع واحدة  بالاشراف على تدريبات  السباح باقي ايام الشهر في المملكة بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ.


وأوضح "شلبي"، أنه من المقرر أن يشارك السباح السعودي مجموعة من السباحين من ألمانيا وأسبانيا وسباحين من مصر، ليصبح فيصل أول سباح من فئة داون سيندرم في الشرق الأوسط يشارك في محاولة لعبور المانش ويعيد أمجاد المملكة العربية السعودية للسباحة الطويلة بعد غياب أكثر من 40 عامًا.

الاتحاد الانجليزي المانش أفريقيا ذوي الهمم البحر الاحمر الغردقة السباحين مصر

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