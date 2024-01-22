محافظ البحر الأحمر يفتتح مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي في مدينة الغردقة، وذلك ضمن خطة الافتتاحات التي أعلنتها محافظة البحر الأحمر خلال احتفالات العيد القومي. حضر الافتتاح وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديرو المديريات المختلفة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد اللواء عمرو حنفي خلال الافتتاح أن مدرسة الفيروز ستساهم في تخفيف الضغط عن مدارس شمال مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن المدرسة تم تنفيذها على مساحة 6300 متر مربع، وتحتوي على 33 فصلاً تعليميًا يستوعبون 1056 طالبًا وطالبة.

وأوضح أن المشروعات التعليمية في المحافظة شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهميتها القومية وتأثيرها على حياة الأسر بشكل عام من خلال توفير عدد من المدارس لمختلف المراحل التعليمية في مناطق مختلفة بمدن المحافظة، بهدف تقليل الوقت والجهد على الطلاب وذويهم. كما أشار إلى أنه سيتم طرح مدارس جديدة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة في مختلف مدن المحافظة.