افتتاح مدارس وتدشين مشروعات جديدة.. استعدادات البحر الأحمر لعيدها القومي

تحتفل محافظة البحر الأحمر في 22 يناير من كل عام بعيدها القومي الذي يُعد أحد أهم الأحداث في تاريخ المحافظة، والذي يُمثل نموذجًا لتكاتف أهالي البحر الأحمر مع قواتهم المسلحة المصرية خلال تصديهم للعدوان علي جزيرة شدوان أحد أهم المعارك الحربية التي تصدت فيها القوات المسلحة المصرية للعدوان علي الجزيرة، حيث شارك بالمعركة عدد كبير من أهالي البحر الأحمر وصياديها، ليحل ذلك اليوم لإحياء ذكري بطولاتهم ويكون عيدًا قوميًا يحتفل فيه أبناء المحافظة ببطولات آبائهم وأجدادهم.

ومع احتفالات أهالي محافظة البحر الأحمر بذكري بطولات أبطال معركة شدوان، تعلن محافظة البحر الاحمر خلال عيدها عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بجانب تدشين عدد من المشروعات الأخرى التي تخدم أهالي المحافظة وزائريها.

ومن المقرر أن يفتتح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم عددًا من المشروعات منها افتتاح 4 مدارس منها مدرسة الفيروز، ومدرسة محمد بغدادي، ومدرسة 6 أكتوبر، فضلًا عن افتتاح التوسعات بمدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية.

وكيل تعليم البحر الأحمر: إفتتاح 4 مدارس بالغردقة خلال العيد القومي

الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنه من المقرر افتتاح أربع مدارس بمدينة الغردقة خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، لافتًا الي أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال بالمدارس المعلم عن افتتاحها، حيث تم تنفيذ خطة عمل متكاملة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومجلس مدينة الغردقة والجهات المختصة وبتوجيهات مباشرة من محافظ الإقليم.

كما سيتم افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الممشي السياحي شمال مدينة الغردقة، وذلك بمنطقة الأحياء شمال المدينة، والذي يأتي ضمن خطة التنمية بالمدينة السياحية، بالإضافة إلى تدشين ووضع حجر الأساس لمشروع سياحي ضخم بذات المنطقة ضمن خطة دعم الاستثمار السياحي، كما سيتم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدن المحافظة المختلفة.