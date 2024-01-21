الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مدارس وتدشين مشروعات جديدة.. استعدادات البحر الأحمر لعيدها القومي

اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر

تحتفل محافظة البحر الأحمر في 22 يناير من كل عام بعيدها القومي الذي يُعد أحد أهم الأحداث في تاريخ المحافظة، والذي يُمثل نموذجًا لتكاتف أهالي البحر الأحمر مع قواتهم المسلحة المصرية خلال تصديهم للعدوان علي جزيرة شدوان أحد أهم المعارك الحربية التي تصدت فيها القوات المسلحة المصرية للعدوان علي الجزيرة، حيث شارك بالمعركة عدد كبير من أهالي البحر الأحمر وصياديها، ليحل ذلك اليوم لإحياء ذكري بطولاتهم ويكون عيدًا قوميًا يحتفل فيه أبناء المحافظة ببطولات آبائهم وأجدادهم.

ومع احتفالات أهالي محافظة البحر الأحمر بذكري بطولات أبطال معركة شدوان، تعلن محافظة البحر الاحمر خلال عيدها عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بجانب تدشين عدد من المشروعات الأخرى التي تخدم أهالي المحافظة وزائريها.

ومن المقرر أن يفتتح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم عددًا من المشروعات منها افتتاح 4 مدارس منها مدرسة الفيروز، ومدرسة محمد بغدادي، ومدرسة 6 أكتوبر، فضلًا عن افتتاح التوسعات بمدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية.

وكيل تعليم البحر الأحمر: إفتتاح 4 مدارس بالغردقة خلال العيد القومي

الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنه من المقرر افتتاح أربع مدارس بمدينة الغردقة خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، لافتًا الي أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال بالمدارس المعلم عن افتتاحها، حيث تم تنفيذ خطة عمل متكاملة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومجلس مدينة الغردقة والجهات المختصة وبتوجيهات مباشرة من محافظ الإقليم.

كما سيتم افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الممشي السياحي شمال مدينة الغردقة، وذلك بمنطقة الأحياء شمال المدينة، والذي يأتي ضمن خطة التنمية بالمدينة السياحية، بالإضافة إلى تدشين ووضع حجر الأساس لمشروع سياحي ضخم بذات المنطقة ضمن خطة دعم الاستثمار السياحي، كما سيتم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدن المحافظة المختلفة.

البحر الاحمر جزيرة شدوان أبطال معركة شدوان محافظة تعليم البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي

مواد متعلقة

البحر الأحمر تستقبل 22 ألف سائح على متن 100 طائرة اليوم

البحر الأحمر تستقبل آلاف السياح يوميًا.. وخبير سياحى القادم أفضل

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

"صحة البحر الأحمر": لدينا مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية

تبدأ من 500 جنيه.. عروض فنادق الغردقة للمصريين فى إجازة منتصف العام

سقطت من أعلى عقار.. مصرع سيدة فى العقد الرابع من عمرها بالغردقة

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد مشروعات بالغردقة

تعليم البحر الأحمر: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الإعدادية

الأكثر قراءة

عاجل| صحيفة أمريكية: "حماس" لا تزال تمتلك ذخائر تكفى لضرب إسرائيل عدة أشهر

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

سعر الذهب اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا