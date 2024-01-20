السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحر الأحمر تستقبل آلاف السياح يوميًا.. وخبير سياحي القادم أفضل

فنادق الغردقة
فنادق الغردقة

تشهد مدينتي الغردقة ومرسي علم إقبالًا كبيرًا خلال الفترة الحالية في معدلات الاشغال بفنادقها، حيث يستقبل مطاري الغردقة ومرسي علم على مدار الأسبوع يوميًا رحلات سياحية دولية تُقل آلاف السياح من جنسيات مختلفة، حيث تصدرت مدينة الغردقة الاعلي وصولًا للسياح الألمان وتليها السياحة البلجيكية، وجاءت السياحة الايطالية في المرتبة  الأولى من السياحة الوافدة لمدينة مرسي علم.

خبير سياحي الغردقة وجهت الأوروبيين حاليًا

من جانبه قال الخبير السياحي عاطف عثمان لـ«الدستور»، إن مدينة الغردقة اصبحت قبله للسياحة الأوروبية، خاصة بعد نشرموقع نييورك تايمز تقريرًا أكد أن مدينة الغردقة ضمن أفضل 52 وجهه سياحية، بالإضافة إلى إعلان موقع"TripAdvisor"، الغردقة من كأفضل وجهه للسياح في عام 2024 بين المدن السياحة، لافتًا الي أن مدينة الغردقة تتميز بطقسها المعتدل طوال العام وشواطئها الساحرة، والتي جعلت منها قبله ووجهه للسياح الأوربيون والجنسيات الأخرى.

وأوضح عثمان، إن مدينة مرسي علم أصبحت ضمن قائمة الوجهات للسياحة الداخلية، والتي كانت تفتقد تلك الخطوة، مؤكدًا أنها مدينة تتمتع بطبيعة خاصة ولها عشاقها من محبي الطبيعة والهدوء والاستجمام، لافتًا الي أن السياحة البلجيكية والايطالية جاءت ضمن قائمة أعلي الجنسيات وصولًا للمدينة، مؤكدًا أن فنادق مرسي علم وصلت نسب الاشغال بها لـ60 الي 70%، في الفترة الحالية، حيث استقبل مطار مرسي علم الاسبوع الماضي ما يقرب من 23 الف سائح خلال اسبوع واحد فقط من جنسيات مختلفة، وذلك طبقًا لجداول التشغيل بالمطار.

وتابع، أن هناك توقعات بارتفاع نسب الاشغال السياحي تزامنًا مع قرب بدء إجازة منتصف العام للأسرة مما يزيد من تدفق السياحة الداخلية في تلك الفترة، مشيرًا الي أن بداية من شهر فبراير المقبل سيكون هناك انتعاش كبير في القطاع.

الغردقة مرسى علم السياحة البلجيكية السياحة الايطالية موقع نييورك تايمز السياحة الاشغال السياحي

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