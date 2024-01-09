الثلاثاء 09 يناير 2024
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قادمون من أوروبا.. 14 ألف سائح يصلون الغردقة اليوم

مطار الغردقة
مطار الغردقة

يستعد مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، لاستقبال 69 رحلة طيران سياحي دولي  تصل من مختلف المطارات والعواصم الأوربية.

 وكشفت جداول التشغيل لرحلات الوصول بمطار الغردقة الدولي، أن رحلات اليوم تصل من دول مختلفة وتُقلّ على متنها 14 ألف سائح من مختلف الجنسيات، تزامنًا مع الموسم السياحي الشتوي، حيث يحرص الآلاف من السائحين الأجانب قضاء إجازتهم فى المقاصد السياحية المصرية.

 وتقوم الاجهزة المختصة بإنهاء اجراءات الوصول للسياح الوافدين بالمطار في أسرع وقت واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة. 

خبير: البحر الأحمر وجهة السياحة الأوربية في موسم الشتاء
 

من جانبه، قال الخبير السياحي عاطف عثمان، أن القطاع السياحي بمدن البحر الاحمر، حصل علي دعم كبير من الدولة من خلال تقديم الدعم الكامل للقطاع سواء من إجراءات وقرارات حيوية، او من خلال مبادرات ترويج للمدن السياحية، مؤكدًا أن مدن البحر الاحمر أصبحت قِبلة للسياح الأجانب من مختلف الجنسيات والمصريين مؤخرًا، مشيرًا الي أن نسب الاشغال بفنادق البحر الأحمر وخاصة الغردقة ومرسي علم تشهد ارتفاعًا غير مسبوق.

 وأضاف عثمان الي إن الموسم الصيفي شهد رواجًا كبيرًا، مؤكدًا أن هناك توقعات ببداية موسم سياحي شتوي قادم بقوة، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية ظهرت بزيادة نسب الحجوزات علي فنادق البحر الاحمر من خلال الشركات العاملة بالقطاع، وهو ما يؤكد أن الموسم السياحي الشتوي سيكون غير مسبوق في نسب الاشغال.

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر


 في سياق آخر، أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان  إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1025  شاحنة و160 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500  طن بضائع، 581 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500  طن بضائع، 444  شاحنة  و25 سيارة. 

 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية1 بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس  وغادرت السفينتين دليلة والحرية1، كما شهد ميناء نويبع تداول 1870  طن  بضائع و350 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن  وهي اور، كوين نفرتيتي وايلة. 

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