الثلاثاء 09 يناير 2024
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ميناء سفاجا يستقبل 185 طن بطاطين وملابس دعمًا من الكويت لغزة

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء، 185 طن بطاطين وملابس اطفالي ورجالي وحريمي، على متن ستة شاحنات قادمة من ميناء ضبا السعودي علي الباخرة الحرية1، وسّلمت للهلال الأحمر المصري ترانزيت موجهة الي قطاع غزة قادمة من دولة الكويت دعمًا لأهالي غزة.


وأكد اللواء  محمد عبد الرحيم حميد رئيس هيئة مواني البحر الاحمر على كافة أعضاء المجتمع المينائي بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم الشحنة للهلال الاحمر المصري وسرعة انهاء خروج الشاحنات من الميناء، مؤكدًا علي جهود الاجهزة المعنية لانهاء كافة الإجراءات اللازمة لخروج الشاحنات من الميناء، وتسهيل عملية خروج المواد الاغاثية في اسرع وقت وتسليمها للجهات المسئولة.

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا
ميناء سفاجا
ميناء سفاجا
ميناء سفاجا ميناء ضبا قطاع غزة دولة الكويت مواني البحر الاحمر شاحنات الهلال الأحمر

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