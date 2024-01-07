الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للاحتفال والتهنئة.. أقباط ومسلمو الغردقة يتوافدون على الكنائس

كنيسة الأنبا شنودة
كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة

شهدت كاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة، اليوم الأحد 7 يناير 2024، إقبالًا كبيرًا من قبل الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

حيث حرص عدد كبير من الأقباط بمدينة الغردقة على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الأنبا شنودة وسط المدينة.
 

فيما تتوافد أعداد كبيرة من مختلف الجهات والمؤسسات الاجتماعية والأفراد المسلمين لتهنئة الأقباط وعلى رأسهم الأنبا إيلاريون البراموسي أسقف كنائس البحر الأحمر بعيد الميلاد، وذلك ضمن احتفالات وتهنئته المسلمين للأقباط بعيد الميلاد.

 

رفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ منذ أمس السبت تزامنًا مع بدء قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بناء على توجيهات وتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم.
 

وأعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية بكافة مدن المحافظة، ومنع الإجازات وتأهب الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفيات ومعامل الصحة.
 

وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية على مدار الساعة، وفتح خط ساخن مع مديري المستشفيات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومتابعة أي حالات يتم الإبلاغ بها، بالإضافة إلى فرق التدخل السريع والتنسيق مع هيئة مرفق إسعاف البحر الأحمر ونشر سيارات الإسعاف حول محيط الكنائس.

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كاتدرائية الأنبا شنودة الغردقة الاقباط كنائس البحر الأحمر الكنائس عيدالميلاد

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