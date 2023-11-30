الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين البحر الأحمر: حملاتنا مستمرة على الأسواق وسيطرة كاملة على الأسعار

تموين البحر الأحمر
تموين البحر الأحمر

أكد شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر، أن مبادرة خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية لاقت قبولًا كبيرًا لدى المواطنين، مشيدًا بعملية تنظيم المبادرة وخدمتها للمواطنين لكافة السلع الغذائية ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن خطة الدولة لخفض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن نسبة خفض الأسعار وصلت في بعض السلع والمنتجات لـ30% وأكثر في منافذ أخرى، بجانب توافرها وعدم نقص أي سلعة في الأسواق.

 وأضاف وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر لـ"الدستور"، أن هناك حملات متابعة مستمرة على المحال التجارية والأسواق المحلية من قبل مفتشي التموين بمختلف الإدارات بتعليمات من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، مؤكدًا على تشديد واستمرار الرصد اليومي وعلى مدار الساعة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق وضبط المخالفين وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حاليهم.
 

الرقابة التجارية: محاضر فورية للمخالفين ولا تهاون في احتكار السلع


من جانبه كشف المهندس أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، عن أن مفتشي المديرية يقومون بحملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة محتكري السلع التموينية ومخالفي الأسعار، وتحرير محاضر فورية لهم، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون حيال المخالفين، وذلك بتعليمات من وكيل الوزارة والمحافظة.
 

وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور"، أنه تم تحرير محاضر  لعدم الإعلان عن الأسعار، وأخرى ما بين عدم وجود شهادات صحية ومخالفات يُعاقب عليها القانون، مؤكدًا أن هناك تعليمات بمواجهة محتكري السلع ومتابعة توافر السلع في المتاجر.

ولفت إلى أن حملات المتابعة تُشدد على إعلان أسعار المنتجات في الأسواق، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تاجر يقوم بمخالفة التعليمات الواردة في شأن خفض أسعار السلع، أو احتكارها، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة في أوقات مختلفة وبجميع المناطق والمدن، لافتًًا إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع والمنتجات لاقى قبولًا ورضا واسعًا من المواطنين، حيث شملت المبادرة خفض أسعار معظم المنتجات في الأسواق.

أسعار السلع تموين البحر الأحمر أسعار وزارة التموين اللواء عمرو حنفي الرقابة التجارية الاسواق

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