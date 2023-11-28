الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" بالبحر الأحمر: السيسي هو الأقدر والأصلح لإدارة مصر في هذه المرحلة التاريخية

احمد الدقاق
احمد الدقاق

قال المهندس أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، إن المؤتمر الشعبي الذي أُقيم بمدينة الغردقة بحضورآلاف المواطنين من أهالي المحافظة بمختلف فئاتهم وطوائفهم، هو رسالة حب وتقدير ودعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعمًا لعملية التنمية التي بدأها الرئيس السيسي طوال فترة حكمة التي أحدثت تغييرات جذرية في حياة الفئات المستحقة للدعم من خلال مشروعات بنية تحتيه وصحية وخدمات متكاملة غيرت وجه الحياة لملايين المصريين بالعمل الجاد والتنمية الحقيقية.

 

وأكد أن المصريين ما زال لديهم آمال وطموحات يعلقونها على عاتق الرئيس وفي انتظار تحقيقها من خلال استكمال خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المدن والقرى المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد تجمع آلاف المواطنين رجالًا وسيدات مُقدمين دعمهم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 

وأضاف الدقاق، خلال كلمته بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن أهالي البحر الأحمر أعلنوا دعمهم للرئيس السيسي في تجمع هوا الأكبر بالمحافظة ولم تشهد المحافظة مؤتمرًا شعبيًا كهذا من قبل مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأقدر والأصلح لإدارة مصر في هذه المرحلة التاريخية التي تشهدها المنطقة العربية بأكملها، ولدعم الاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن مدينة الغردقة شهدت ملحمة شعبية في حُب ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

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واحتشد الآلاف من أهالي محافظة البحر الأحمر بالصالة المغطاة بوسط مدينة الغردقة لإعلان دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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حزب مستقبل وطن البحر الاحمر الغردقة السيسي الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي

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