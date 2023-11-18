الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين "مستقبل وطن" بالبحر الأحمر: الآلاف احتشدوا لدعم السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء

المهندس أحمد الدقاق
المهندس أحمد الدقاق

قال المهندس أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، إن المؤتمر الشعبي الذي أُقيم بمدينة رأس غارب مساء اليوم السبت بحضور الآلاف المواطنين تأكيدا على دعم المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعمًا لعملية التنمية التي بدأها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، واستكمال خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المدن والقري المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد تجمع آلاف المواطنين رافعين صور الرئيس السيسي مرددين هتافات ”تحيا مصر، وكلنا معاك من أجل مصر واستكمال مسيرة التنمية".
 

الآلاف يحتشدون لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر 

 

وأضاف الدقاق لـ«الدستور»، أن أهالي البحر الاحمر أعلنوا دعمهم للرئيس السيسي في تجمع هو الأكبر لم تشهد المحافظة مؤتمرًا شعبيًا مثله، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي له رصيد من الحب والتقدير لدي جموع الشعب المصري.

وأكد أن الرئيس السيسي هو الأقدر على إدارة مصر في هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة، لدعم الاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن مدينة رأس غارب شهدت ملحمة شعبية في حُب ودعم الرئيس.

واستطرد؛ أن المؤتمر الذي تم تنظيمه بمدينة رأس غارب شارك به الآلاف من أهالي البحر الأحمر، كأول مؤتمر شعبي ضخم يتم تنظيمه لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه سيتم تدشين مؤتمرا آخر بمدينة الغردقة قريبا،  لدعم وتأييد الرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والانجازات.

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مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي البحر الاحمر الغردقة

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