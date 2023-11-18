اليوم.. مؤتمر جماهيري بالبحر الأحمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

تنظم أمانة حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيريًا بمدينة رأس غارب، لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة، وذلك بمشاركة ممثلين لكل طوائف من الأزهر والكنيسة والأوقاف والكيانات السياسية المختلفة، وبحضور أعضاء البرلمان والآلاف من المواطنين.

كشف عماد سيف أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر المقررة انطلاق فعالياته مساءاليوم السبت، كأول مؤتمر شعبي يتم تنظيمة بالمحافظة لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بالمحافظة، مشيرًا الي أن المؤتمر يعبر عن دعم أبناء البحر الاحمر وتأييدهم المطلق والكامل للرئيس السيسي في قيادة مصر في تلك المرحلة الهامة في تاريخ مصر، واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي لا تتوقف في كل ربوع الوطن.

وقال أحمد الدقاق، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، إنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات لاستضافة المؤتمر الذي يقام في إحدى القاعات الكبرى بمدينة رأس غارب، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الفعاليات لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، بينها عقد مؤتمر حاشد في الغردقة نهاية الشهر الجاري، وذلك استكمالًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون رسالة واضحة لدعم أهالي البحر الأحمر للسيسي من كافة فئات البحر الأحمر.

وانطلقت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

تجهيزات مؤتمر دعم الرئيس

تجهيزات مؤتمر دعم الرئيس