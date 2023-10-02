الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف يدعمون ترشح الرئيس السيسى فى أكبر ميادين البحر الأحمر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ردد الآلاف من أهالي محافظة البحر الأحمر هتافات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية مطالبينه بالاستمرار في عملية التنمية، وجاءت الهتافات «كمل مشوارك معانا»، «هنبنيها مع بعض يا ريس»، «كلنا معاك يا سيسي»، حيث اشتعل حماس المواطنين لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية، في اكبر احتفالية اقيمت في محافظة البحر الأحمر بحضور الآلاف المواطنين من كل أطياف وفئات المجتمع.

قال أحمد الدقاق أحد القيادات الشعبية بمحافظة البحر الأحمر، إن المواطنين احتشدوا لدعم الرئيس السيسي رافعين الأعلام في كل مكان، بجانب صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي شهدتها كل ربوع الوطن، مشيرًا إلي أن أهالي البحر الأحمر شكلوا ملحمة في دعم الرئيس بأكبر تجمع لحدث في البحر الأحمر مجتمعين علي قلب رجل واحد وهو دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الدقاق لـ«الدستور»، أن كل فئات المجتمع وطوائفه وقبائل وعواقل المحافظة المشاركين في الاحتفالية أكدوا دعمهم الرئيس السيسي لقيادة مصر وتنفيذ رؤيته للتنمية التي بدأها لخدمة المصريين وتغيير واقعهم، مؤكدًا أن أهالي البحر الأحمر بعثوا رسائل حبهم وتقديره للرئيس وجددوه عهدهم وثقتهم في الرئيس للعبور بمصر لبر الأمان واستمرار مسيرة الإنجازات والمشروعات التي قادها الرئيس في كل ربوع الوطن.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كما لبى نداء المصريين من قبل فإنه يطلب منهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء له "إن كان غيري أولى بها مني فوفقه ويسر له، ويا رب إذا كنت أولى بها فوفقني ويسر لي".

وأضاف خلال كلمته في ختام مؤتمر "حكاية وطن": "أنني ألبي اليوم ندائهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، وأعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك".

وتابع: "أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني من يصلح والله يولي من يصلح، تلك دعوتي الصادقة، وهذه إرادة المصريين التي أحترمها وأعمل بها ولها".

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محافظة الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية انتخابات الرئاسة

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