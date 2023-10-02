الرئيس للمصريين: أعدكم أن تكون الفترة الرئاسية الجديدة امتدادًا لسعينا المشترك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كما لبى نداء المصريين من قبل فإنه يطلب منهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء له "إن كان غيري أولى بها مني فوفقه ويسر له، ويا رب إذا كنت أولى بها فوفقني ويسر لي".

وأضاف خلال كلمته في ختام مؤتمر "حكاية وطن": "أنني ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، وأعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك".

وتابع: "أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني من يصلح والله يولي من يصلح، تلك دعوتي الصادقة، وهذه إرادة المصريين التي أحترمها وأعمل بها ولها".