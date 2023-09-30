السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طوابير أمام الشهر العقاري في الغردقة لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

مكاتب الشهر العقاري
مكاتب الشهر العقاري بالغردقة

تشهد مقار الشهر العقاري التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات إقبالًا كبيرًا، واصطفاف المئات من المواطنين أمامها لدعم ألرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال تحرير توكيلات ترشحه، حيث يشهد مكتب الشهر العقاري بمناطق الشيخ شحات ومنطقة حفر الباطن إقبالًا غير مسبوق من المواطنين الداعمين للرئيس السيسي.

وفي محافظة البحر الأحمر،  رفع المواطنون أمام مقار الشهر العقاري صور الرئيس عبدالفتاح السيسي مرددين هتافات تحيا مصر، ومعاك هنكمل المشوار، وجاء الشباب في مقدمة الداعمين من خلال تواجدهم المكثف أمام مكاتب التوثيق.

شاب من الغردقة: الرئيس السيسي لديه رؤية وندعمه لاستكمال مسيرة التنمية

يقول سامح عبدالعزيز أحد الشباب بمدينة الغردقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأقدر علي قيادة مصر في الفترة الحالية لما لديه من رؤية حقيقة للبناء وفهم وإلمام بجميع الملفات الداخلية والخارجية، مؤكدًا ان الدعم الشعبي الذي يحظي بهِ الرئيس غير مسبوق وذلك منمختلف فئات المجتمع، وذلك لما تم علي أرض الواقع من مشروعات تنموية وأعمال حقيقة بدون وعود وهمية او شعارات، مؤكدًا ان الرئيس السيسي يتمنع بحب وتقدير كبير بين المصريين، ويظهر ذلك في تجمع المئات أمام مكاتب الشهر العقاري لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستمرار في عملية التنمية والبناء لمصر الحديثة.

وأضاف عبدالعزيز لـ"الدستور" أن الدافع الرئيسي لدعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي هو حرصه على الحفاظ علي الوطن من خلال ترسيخ العمل علي كافة الملفات الداخلية والخارجية، لافتًا الي إن ما تم من مشروعات في مختلف محافظات الجمهورية كان له دورًا كبيرًافي هذا الحب والتقدير للرئيس، مؤكدًا أن المواطنين لديهم دافع كبير في استمرار الرئيس السيسي لما قدمة من مبادرات ومشروعات سواء بنية تحتيه او مبادرات صحية لجموع المواطنين، قائلًا «الرئيس يُعالج المشكلات بحلول جذرية وليس مسكنات او كلمات، ولكنه جعل العملوالتضحية شعارًا واقعيًا وتحولت في عهدة الأحلام الي حقيقة».

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