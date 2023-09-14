مواطنة من البحر الأحمر للرئيس السيسى: "حياة كريمة" غيّرت شكل البلد للأفضل

قالت سعاد عاشور، إحدى أهالي مدينة الغردقة، إن ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين من أعمال ومشروعات ومبادرات صحية كان بمثابة طوق نجاة بعد سنوات من الإهمال وانهيار الخدمات.

وأكدت أن الرئيس السيسي لديه رؤية حقيقية للتنمية الشاملة من خلال خطوات ثابتة ومشروعات ناجحة تساهم في تغيير الواقع الذي عانى منه المواطن على مدار عقود متتالية.

وتابعت في حديثها لـ"الدستور" أن مشروع حياة كريمة كان وما زال المشروع الأهم والأفضل لتغيير تاريخ الإهمال، وأن المشروع ساهم في دعم القرى الأكثر احتياجًا، من خلال بناء مدارس ومستشفيات وشبكة صرف صحي ومياه صالحة وبناء منازل وأحياء سكنية متكاملة غيرت الحياة لهؤلاء المواطنين للأفضل.

وأشارت إلى أن مشروعات الطرق ستجعل مصر قِبلة للاستثمار من خلال تدشين وافتتاح عدد من المناطق الصناعية الجديدة، التي ستسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل للشباب وتوفير مصادر دخل لهم.

الرئيس السيسي صنع إنجاز عقود في سنوات قليلة

وتابعت أن ما يتم على أرض مصر وفي كل ربوعها من أعمال بناء وتعمير للصحراء من خلال مشروعات زراعية ضخمة لتوفير الغذاء، ومصانع مجهزة بأفضل الإمكانات، هو عمل سنوات يتم إنجازه في شهور بسبب إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على النهوض بالوطن وتوفير وتأمين غذاء المصريين ومتطلباتهم، لافتةً إلى أن الرئيس يتفانى في خدمة الوطن والحفاظ على سلامة أبنائه في الداخل والخارج.

واستطردت أن الرئيس السيسي منقذ مصر والمدافع عنها منذ ثورة الثلاثين من يونيو ومواجهته للجماعة الإرهابية جعلت منه بطلاً محبًا لوطنه وشعبه.

وختمت قائلة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأمل وحائط الصد لكل عدو يتربص ببلدنا، لأنه قادر على المواجهة ولديه القدرة على حماية الأمن القومي المصري".