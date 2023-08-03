"صحة البحر الأحمر": 30 ألف منتفع من مبادرة "100 يوم صحة" حتى الآن

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن نتائج أعمال مبادرة "100 يوم صحة" بمدن المحافظة المختلفة، وذلك من خلال تقديم خدمات المبادرة للمواطنين مجانًا.

كشف الدكتور عمرو عادل، منسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة قدمت خدماتها لـ30836 منتفعًا حتى الآن، مؤكدًا الجهود المبذولة لخدمة المواطنين، وذلك تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بإشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأوضح منسق مبادرة "100 يوم صحة" بالبحر الأحمر أن أعمال المبادرة تضمنت تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة، بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة، مؤكدًا أن أعمال المبادرة مازالت مستمرة وتقدم خدماتها لجميع المواطنين بمحافظة البحر الأحمر.

من جانبه، قدم الدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، الشكر للفرق الطبية المشاركة في حملة "100 يوم صحة" بالمحافظة، وذلك لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع وأدق خدمة طبية للمواطنين في كل مكان، وتتطلع للمزيد من الجهد من أجل الارتقاء بكل الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.