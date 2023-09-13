"بدون مسكنات".. مواطن من الغردقة: الرئيس السيسي حل مشكلات المواطنين الأبدية

قال محمد جمال أحد أبناء مدينة الغردقة، إن ما قدمه الرئيس السيسي خلال سنوات حكمه لمصر من أعمال وإنجازات في مجالات كثيرة، جعلت منه رمزًا وطنيًا لدى المواطنين البسطاء من خلال الخدمات التي تم توفيرها لهم، سواء كان مبادرات صحية مجانية ومشروعات بنية تحتية، ومشروعات طرق ودعم للقطاع السياحي الذي يعد أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يكفيه ما قام بهِ من أجل الحفاظ على سلامة المصريين من خلال الخدمات الطبية وعلاج الأمراض المزمنة التي عانى منها المواطنون على مدار عقود بسبب الإهمال منها علاج فيروس "سي"، ومبادرات دعم صحة المراة والطفل، والاعتلال الكلوي، وصولاً إلى مبادرة 100 يوم صحة.

وأضاف جمال لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسي لم يكتفي بالمبادرات الصحية فقط فما قدمه من أعمال لخدمة القرى الأكثر احتياجاً وخاصة من خلال مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة لهولاء المواطنين الذين عانو لسنوات طويلة من الإهمال في الخدمات ونقص أساسيات الحياة لهم من صرف صحي، ومياه صالحة للشرب، ومساكن لائقة، وطرق مجهزة، وبناء وحدات صحية ومستشفيات متخصصة لخدمة هؤلاء المواطنيين في القري النائية، كل ذلك ساهم في تغيير جذري لمستقبل سكان تلك القرى.

السيسي انتصر للبسطاء

واستطرد، أن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وتوظيف الموارد لخدمة المواطنين البسطاء عملت على حل مشكلاتهم الأبدية بدون مسكنات مؤقتة، مؤكدًا أن رؤية الرئيس تكمن في العلاج الجذري للمشاكل والتعامل الحاسم مع الأزمات بدون مسكنات وحلول مؤقتة كما كان يحدث قديماً، مؤكدًا أن الرئيس يعمل من دافع حبه لهذا الوطن وسعيه لوضعه في المكانة التي يستحقها، من خلال السعي لفتح كافة الطرق أمام الاستثمار والبناء في كل ربوع الوطن.



وتابع، أن القطاع السياحي في مدينة الغردقة خاصة شهد تطوراً كبيرًا، مؤكدًا أن الأمن والانضباط هو ركيزة أي عملية تنمية فبدون الأمان لا توجد تنمية، مشيدًا بالأمن والأمان الذي تنعم به المدينة الساحلية بجانب المشروعات السياحية الجديدة، وفتح شبكة طرق متكاملة لخدمة القطاع السياحي وفتح آفاق الاستثمار في أقصى جنوب المحافظة.