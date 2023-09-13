الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بدون مسكنات".. مواطن من الغردقة: الرئيس السيسي حل مشكلات المواطنين الأبدية

محمد جمال
محمد جمال

قال محمد جمال أحد أبناء مدينة الغردقة، إن ما قدمه الرئيس السيسي خلال سنوات حكمه لمصر من أعمال وإنجازات في مجالات كثيرة، جعلت منه رمزًا وطنيًا لدى المواطنين البسطاء من خلال الخدمات التي تم توفيرها لهم، سواء كان مبادرات صحية مجانية ومشروعات بنية تحتية، ومشروعات طرق ودعم للقطاع السياحي الذي يعد أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يكفيه ما قام بهِ من أجل الحفاظ على سلامة المصريين من خلال الخدمات الطبية وعلاج الأمراض المزمنة التي عانى منها المواطنون على مدار عقود بسبب الإهمال منها علاج فيروس "سي"، ومبادرات دعم صحة المراة والطفل، والاعتلال الكلوي، وصولاً إلى مبادرة 100 يوم صحة.

 

وأضاف جمال لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسي لم يكتفي بالمبادرات الصحية فقط فما قدمه من أعمال لخدمة القرى الأكثر احتياجاً وخاصة من خلال مبادرة  حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة لهولاء المواطنين الذين عانو لسنوات طويلة من الإهمال في الخدمات ونقص أساسيات الحياة لهم من صرف صحي، ومياه صالحة للشرب، ومساكن لائقة، وطرق مجهزة، وبناء وحدات صحية ومستشفيات متخصصة لخدمة هؤلاء المواطنيين في القري النائية، كل ذلك ساهم في تغيير جذري لمستقبل سكان تلك القرى.

 

السيسي انتصر للبسطاء

 

واستطرد، أن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وتوظيف الموارد لخدمة المواطنين البسطاء عملت على حل مشكلاتهم الأبدية بدون مسكنات مؤقتة، مؤكدًا أن رؤية الرئيس تكمن في العلاج الجذري للمشاكل والتعامل الحاسم مع الأزمات بدون مسكنات وحلول مؤقتة كما كان يحدث قديماً، مؤكدًا أن الرئيس يعمل من دافع حبه لهذا الوطن وسعيه لوضعه في المكانة التي يستحقها، من خلال السعي لفتح كافة الطرق أمام الاستثمار والبناء في كل ربوع الوطن.
 

وتابع، أن القطاع السياحي في مدينة الغردقة خاصة شهد تطوراً كبيرًا، مؤكدًا أن الأمن والانضباط هو ركيزة أي عملية تنمية فبدون الأمان لا توجد تنمية، مشيدًا بالأمن والأمان الذي تنعم به المدينة الساحلية بجانب المشروعات السياحية الجديدة، وفتح شبكة طرق متكاملة لخدمة القطاع السياحي وفتح آفاق الاستثمار في أقصى جنوب المحافظة.

الغردقة الرئيس السيسي علاج فيروس سي مبادرة حياة كريمة رؤية الرئيس السيسي القطاع السياحي شبكة طرق المشروعات السياحية مبادرة 100 يوم صحة

مواد متعلقة

مواطن من الغردقة للرئيس السيسي: "كمل مشوارك وإحنا معاك يا ريس"

ضمن شبكة الطرق المتكاملة.. مشروع ازدواج "ساحل البحر الأحمر" شريان جديد للتنمية

محطة رياح جبل الزيت.. إنجاز صناعي عالمي في مصر

السيسي مرّ من هُنا.. مطار برنيس نقلة نوعية في تنمية جنوب البحر الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

"الأرصاد" تكشف مدى تأثير إعصار دانيال على البلاد لليوم الثالث

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

عاجل.. "البحوث الفلكية" يحذر من الزلازل القادمة من السعودية واليونان (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟